Три программы доступного жилья предлагает астанчанам жилищный фонд

Участники программы смогут получить жилищные займы в Жилстройсбербанке на покупку жилья в Нур-Султане по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

Свыше 1000 многодетных и малообеспеченных семей Нур-Султана подали заявки на участие в программе доступного жилья "Бақытты отбасы", передает Zakon.kz.



Всего по линии столичного жилищного фонда реализуется 3 программы доступного жилья: "Бақытты Отбасы", "Нұрлы Ертіс" и "Еңбек", сообщает сайт городского акимата. Жилищный фонд столицы продолжает прием заявлений для получения направлений на приобретение жилья по программе "Бақытты Отбасы", который завершится 31 июля(I этап).

Напомним, участники программы смогут получить жилищные займы в Жилстройсбербанке на покупку жилья в Нур-Султане по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Максимальная сумма кредита составляет 15 млн.тг. К участию в программе "Бақытты Отбасы" допускаются многодетные, неполные и семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов. Обязательным условием также является постановка претендентов в очередь на получение жилья в столице по одной из вышеуказанных категорий. Доход на одного члена семьи не должен превышать 42500 тг. Жилье можно приобрести как на первичном, так и вторичном рынке.

Для прохождения по данной программе нужно пройти следующие этапы:

1) Получить направление от Жилищного фонда ( пр.Р.Кошкарбаева,39)

2) С направлением обратится в Жилстройсбербанк и подтвердить свою платежеспособность.

При выборе первичного рынка участники могут получить жилищные сертификаты в размере 1 млн. тенге для покрытия части первоначального взноса, которые выдаются в Управлении занятости и социальной защиты. В случае выбора вторичного рынка, следует внести 10% первоначального взноса от стоимости жилья на счет в ЖССБ. Кроме того, продолжается набор семей на участие в программе "Нұрлы Ертіс". В рамках которой из Нур-Султана в Экибастуз уже переселились более 105 столичных семей или свыше 500 человек. Участвовать в ней могут семьи, в которых воспитываются 2 и более детей. Участникам предоставляются 2-х и 3-х комнатные квартиры в Экибастузе с ежемесячной арендной платой 99 тг. за квадратный метр. Программа предусматривает трудоустройство со средней зарплатой 120 тысяч тенге. К тому же дети будут бесплатно устроены в детский сад, также предоставляются школьная форма и принадлежности. Программа предусматривает обеспечение детей бесплатным питанием в детсаду и школе до 11 класса. Выдаются и транспортные проездные билеты для детей и одного родителя. Квартиры предоставляются без первоначального взноса с правом приватизации по истечении 5 лет.

Обязательным условием для участия также является постановка на учет нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда в любой категории, наличие у одного из супругов высшего или профессионально-технического образования. В другой программе "Еңбек" также могут участвовать семьи с двумя и более детьми. Кроме того участники должны иметь диплом по таким специальностям, как тракторист, главный бухгалтер, механизатор, камазист, комбайнер, сварщик, переводчик, скотник, вет.врач, психолог, пастух, доярка, зоотехник, врач-нефролог, кардиолог, отоларинголог, онколог, маммолог, лаборант, медсестра, учителя и воспитатели. В случае отсутствия такого образования, есть возможность бесплатного обучения. Претендентам на получение дома по программе "Еңбек" необходимо состоять в очереди на жилье в столице.

Программа предлагает жилые дома в трех районах Северо-Казахстанской области: районе имени Габита Мусрепова, имени Магжана Жумабаева, Мамлютском районе. Арендная плата в зависимости от площади дома, которая составляет от 70 до 150 квадратных метров, варьируется от 7000 до 14850 тенге. Кроме того переселенцам выплачивается единовременная социальная помощь в размере 88374 тенге на каждого члена семьи.

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