В Атырау открыт стационарный пункт полиции

В будущем круглосуточная работа таких пунктов станет одним из факторов воспрепятствования преступности.

22 июля в центре нефтяной столицы состоялась церемония открытия стационарного пункта полиции, сообщает региональная служба коммуникации Атырауской области.

Выступивший на открытии первый заместитель акима области Серик Шапкенов отметил, что благодаря таким пунктам участковые инспекторы полиции поддерживают тесное взаимодействие с населением в прикрепленных им территориях. Они способствуют незамедлительному прибытию полиции в случае необходимости, создают возможности для оперативного противодействия любым правонарушениям.

- Уровень развития любого региона определяется стабильностью общественного порядка и обеспечением прав граждан. Отмечу, что местный акимат в полной мере реализует поручение Президента в этом направлении и немало делается для укрепления престижа органов. Надеюсь, что поддержка, наподобие сегодняшней, позитивно повлияет на честное, беспрепятственное выполнение ими своих обязательств перед населением,-сказал С.Шапкенов.

По словам прокурора области Халидуллы Дауешова, в рамках проекта такие стационарные пункты полиции будут размещаться в местах, открытых для обзора, удобных для населения, соответствующих требованиям безопасности населения и сотрудников полиции.

- Проект подготовлен местными исполнительными органами и органами прокуратуры совместно. Пункт оснащается картой преступности, современным оборудованием, компьютером и специальной базой МВД РК. В будущем круглосуточная работа таких пунктов станет одним из факторов воспрепятствования преступности. Обеспечивается оперативное противодействие любому правонарушению, общественный порядок в областном центре,-сказал прокурор города Атырау Аршат Тайтуллин

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