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Курсы валют: тенге немного укрепился

Средневзвешенный курс доллара составил 384,06 тенге.

Фото : 7news.kz23 июля 2019, 16:22

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 384,06 тенге (-0,31 тенге) за доллар.

Средневзвешенный курс рубля составил 6,0997 тенге, объем торгов 14,5 миллионов рублей (+1,5 млн).

В обменниках курс доллара - 384,1-385,5 тенге, евро - 430,5-432,5 тенге, рос.рубля - 6,09-6,14 тенге.

В торгах приняли участие 13 членов KASE.


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