Курсы валют: тенге немного укрепился
Средневзвешенный курс доллара составил 384,06 тенге.
Фото : 7news.kz23 июля 2019, 16:22
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 384,06 тенге (-0,31 тенге) за доллар.
Средневзвешенный курс рубля составил 6,0997 тенге, объем торгов 14,5 миллионов рублей (+1,5 млн).
В обменниках курс доллара - 384,1-385,5 тенге, евро - 430,5-432,5 тенге, рос.рубля - 6,09-6,14 тенге.
В торгах приняли участие 13 членов KASE.
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