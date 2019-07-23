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Спикер о Нацсовете общественного доверия: Я полностью поддерживаю эту инициативу

По мнению депутата, вовлечение общества в обсуждение государственных программ, проектов, законов даст хороший результат.

Фото : elorda.info23 июля 2019, 16:26

Депутат столичного маслихата, директор школы-гимназии №17 Рамзия Умербаева прокомментировала создание Национального совета общественного доверия, передает Елорда Инфо.

По мнению депутата, вовлечение общества в обсуждение государственных программ, проектов, законов даст хороший результат: они будут более качественными.

- Инициированный главой государства Национальный совет общественного доверия – очень действенная и своевременная мера в деле построения конструктивного диалога между госорганами и его гражданами. Я целиком и полностью поддерживаю эту инициативу, - отметила она.

По ее словам, это признанная общемировая практика, когда представители всех общественно политических сил и экспертных сообществ страны садятся за один стол переговоров и сообща принимают решения по всем стратегическим вопросам развития государства.

- В состав Национального совета общественного доверия вошли лидеры общественного мнения: сильнейшие юристы, экономисты, представители творческой интеллигенции, неправительственных организаций, молодежных сообществ, оппозиции, активисты, что позволяет утверждать, что ни одно важное решение не будет приниматься без согласия народа, - добавила Рамзия Умербаева.


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