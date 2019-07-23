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Инновационные кондиционеры от LG Electronics создадут комфорт в жаркие дни

LG DUALCOOL – быстрое охлаждение при низком уровне шума

Фото : LG Electronics (LG23 июля 2019, 16:32

В городе жаркое лето, и так хочется больше времени проводить в комфорте и прохладе. Выбор и установка кондиционера как никогда актуальны, и не менее важно гармонично вписать внутренний блок в интерьер. Современные модели сплит-систем LG Electronics (LG) разрабатываются таким образом, чтобы отлично смотреться в любом помещении.

LG DUALCOOL – новое поколение бесшумных кондиционеров, прекрасное решение для Вашего стильного пространства – от гостиницы и спальни, до небольшого магазина или ресторана. Его мощности достаточно для поддержания нужной температуры в комнате площадью до 50 м2.

Когда нужно быстро создать комфортную температуру дома, достаточно включить кондиционер LG DUALCOOL. Благодаря технологии Jet Cool он сделает это за несколько мгновений! И результат чувствуется сразу. Работа кондиционера LG DUALCOOL практически бесшумна. И даже если ночью Вам станет жарко, вы сможете быстро охладить спальню, не потревожив ничей сон.

В LG DUALCOOL установлен инверторный двухроторный компрессор, который работает бесшумно, обеспечивает очень плавную регулировку мощности, благодаря чему максимально точно поддерживается температура и сокращается потребление электроэнергии на 20-40%. Компания LG предоставляет гарантию на компрессор в 10 лет.

После завершения работы в режиме охлаждения, производится удаление конденсировавшейся влаги, а бактерии и другие болезнетворные микроорганизмы уничтожаются при помощи технологии Plasmaster.

Кондиционер LG DUALCOOL обладает возможностью умной диагностики, которая позволяет проверять настройки и неполадки кондиционера через смартфон. Вы легко можете отслеживать энергопотребление кондиционера в реальном времени.


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