Сагинтаев обратился к алматинцам с просьбой
Речь коснулась арычной системы и ее чистоты.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сделал обращение к жителям города, передает Zakon.kz.
Речь коснулась арычной системы и ее чистоты.
- С момента моего назначения акимом Алматы вопрос состояния арычной системы был одним из первых, поднятых жителями города. Во время встреч с горожанами 8 июля я поручил сделать инвентаризацию арыков и ливневой канализации, привести это все в порядок. Сейчас вода пошла по арыкам четырех районов: Ауэзовскому, Алмалинскому, Бастандыкскому и Медеускому, - сказал аким мегаполиса.
До 30 июля все работы будут завершены и воду пустят везде.
- К слову, причины, почему в арыках не было воды, достаточно смешные — закрытые шлюзы. Журчание арыков — это неотъемлемая часть нашего города, его особенность. Так было всегда. То, что мы запустили воду, хорошая новость. Городские службы, конечно, будут выполнять свою работу, поддерживать арычную систему в порядке. Но и все мы не должны бросать мусор и засорять арыки. Это моя просьба ко всем горожанам, - обратился Сагинтаев.
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23.07.2019 • Әкім болып тағайындалған сәттен бастап қала тұрғындары көтерген мәселелердің бірі арық желісінің жағдайы болатын. Қалалықтармен 8 шілдеде кездесу кезінде мен арықтар мен жауын кәріздеріне инвентаризация жүргізуді, олардың барлығын ретке келтіруді тапсырған едім. Қазіргі кезде су Әуезов, Алмалы, Бостандық және Медеу сынды төрт аудандардың арықтары бойымен ағуда. 30 шілдеге дейін жұмыстарды толық аяқтап, барлығына су жіберетін боламыз. Айта кетерлігі, не себепті арықтарда су болмаған, ал шлюздердің жабық болуы тіпті түсініксіз. Арықтарда судың сыңғырлап ағуы — біздің қаламыздың қайталанбас көрінісі, оның ерекшелігі. Қашанда осылай болған. Су жібергеніміз, жақсы жаңалық. Қала қызметтері, әрине өздерінің жұмыстарын атқарып, арық жүйесін ретке келтіретін болады. Арықтарды таза ұстау, оған қоқыстарды лақтырмау бәрімізге ортақ іс. Бұл менің қалалықтарға жасаған өтінішім. • С момента моего назначения акимом Алматы вопрос состояния арычной системы был одним из первых, поднятых жителями города. Во время встреч с горожанами 8 июля я поручил сделать инвентаризацию арыков и ливневой канализации, привести это все в порядок. Сейчас вода пошла по арыкам четырех районов: Ауэзовскому, Алмалинскому, Бастандыкскому и Медеускому. До 30 июля завершим все работы и пустим воду везде. К слову, причины, почему в арыках не было воды, достаточно смешные — закрытые шлюзы. Журчание арыков — это неотъемлемая часть нашего города, его особенность. Так было всегда. То, что мы запустили воду, хорошая новость. Городские службы, конечно, будут выполнять свою работу, поддерживать арычную систему в порядке. Но и все мы не должны бросать мусор и засорять арыки. Это моя просьба ко всем горожанам.
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