Сагинтаев обратился к алматинцам с просьбой

Речь коснулась арычной системы и ее чистоты.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сделал обращение к жителям города, передает Zakon.kz.

Речь коснулась арычной системы и ее чистоты.

- С момента моего назначения акимом Алматы вопрос состояния арычной системы был одним из первых, поднятых жителями города. Во время встреч с горожанами 8 июля я поручил сделать инвентаризацию арыков и ливневой канализации, привести это все в порядок. Сейчас вода пошла по арыкам четырех районов: Ауэзовскому, Алмалинскому, Бастандыкскому и Медеускому, - сказал аким мегаполиса.

До 30 июля все работы будут завершены и воду пустят везде.

- К слову, причины, почему в арыках не было воды, достаточно смешные — закрытые шлюзы. Журчание арыков — это неотъемлемая часть нашего города, его особенность. Так было всегда. То, что мы запустили воду, хорошая новость. Городские службы, конечно, будут выполнять свою работу, поддерживать арычную систему в порядке. Но и все мы не должны бросать мусор и засорять арыки. Это моя просьба ко всем горожанам, - обратился Сагинтаев.

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