Назарбаев выразил соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ

Юкия Амано навсегда останется в нашей памяти как выдающаяся и историческая личность.

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано, передает Zakon.kz со ссылкой на Еlbasy.kz.



Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известия о кончине Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано.

- Тесное сотрудничество между Казахстаном и МАГАТЭ стало возможным благодаря всесторонней поддержке Юкия Амано. Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования семье господина Амано, коллективу Международного агентства и Правительству Японии. Юкия Амано навсегда останется в нашей памяти как выдающаяся и историческая личность, внесшая свой значительный вклад в укрепление международной безопасности, - говорится в телеграмме.

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