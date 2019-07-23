Назарбаев выразил соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ
Юкия Амано навсегда останется в нашей памяти как выдающаяся и историческая личность.
Фото : Акорда23 июля 2019, 17:05
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано, передает Zakon.kz со ссылкой на Еlbasy.kz.
Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известия о кончине Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано.
- Тесное сотрудничество между Казахстаном и МАГАТЭ стало возможным благодаря всесторонней поддержке Юкия Амано. Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования семье господина Амано, коллективу Международного агентства и Правительству Японии. Юкия Амано навсегда останется в нашей памяти как выдающаяся и историческая личность, внесшая свой значительный вклад в укрепление международной безопасности, - говорится в телеграмме.
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