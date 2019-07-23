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Как поменяют пространство возле памятника Жамбылу в Алматы

Все деревья и озеленения будут сохранены и облагорожены.

Фото : Facebook23 июля 2019, 17:46

Подрядчики показали, как будет выглядеть площадь на пересечении проспекта Достык и улицы Жамбыла в Алматы после реконструкции, передает Zakon.kz.

- Уважаемые жители Медеуского района, а так же города Алматы, некоторое время назад нам выразили свою обеспокоенность по поводу причинения вреда деревьям и озеленению данного района. Позвольте представить Вам макет будущего строения. Все деревья и озеленения будут сохранены и облагорожены. Просим набраться терпения и наш город станет ещё зеленей и краше, - сообщили в аккаунте Almaty zholdary.


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