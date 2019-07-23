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Голый человек бродил по улице в Нур-Султане

Комментаторы высказали множество предположений, как это могло произойти.

Фото : Road Runner Sports23 июля 2019, 18:00

По улицам столицы гуляет голый мужчина, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы засняли прогулку и выложили в Instagram-аккаунт astanovka98.

Со слов авторов видео, снята прогулка на улице Победы.

Комментаторы высказали множество предположений, как это могло произойти. Основная версия – проиграл спор. Из еще возможных предположений: Терминатор прибыл в Нур-Султан, закрыл ипотеку или просто жарко.


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