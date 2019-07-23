Голый человек бродил по улице в Нур-Султане
Комментаторы высказали множество предположений, как это могло произойти.
Фото : Road Runner Sports23 июля 2019, 18:00
По улицам столицы гуляет голый мужчина, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы засняли прогулку и выложили в Instagram-аккаунт astanovka98.
Со слов авторов видео, снята прогулка на улице Победы.
Комментаторы высказали множество предположений, как это могло произойти. Основная версия – проиграл спор. Из еще возможных предположений: Терминатор прибыл в Нур-Султан, закрыл ипотеку или просто жарко.
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