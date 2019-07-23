На дорогах ВКО появились муляжи полицейских автомобилей

Устанавливаются они на самых опасных участках загородных трасс.

На загородных трассах Восточно-Казахстанской области появились макеты-муляжи автомобилей патрульной полиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Муляжи выполнены детально точно и издалека выглядят как настоящие. Понять, что это просто макет припаркованного экипажа патрульной полиции, водители могут лишь приблизившись.

На сегодняшний день у Батальона патрульной полиции ДП ВКО имеется четыре таких муляжа. Устанавливаться они будут на самых опасных участках загородных трасс, где водителям необходимо сбросить скорость ради безопасности движения.

Как показывает статистика одна треть дорожно-транспортных происшествий в ВКО допускается из-за превышения установленной скорости. Так, за 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 394 ДТП, из них в 124 случаях причиной послужило превышение установленной скорости.

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