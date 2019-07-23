Полиция Павлодара задержала грабителя, срывавшего цепочки с женщин

Со слов задержанного, на преступления его толкнули финансовые проблемы.

Преступник выбирал одиноких женщин на безлюдных улицах, срывал цепочку и убегал. Потерпевшие не успевали запомнить лицо грабителя, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, полицейские установили и задержали 23-летнего подозреваемого в серии грабежей.

- Находясь во дворе дома по улице Гагарина, днем подозреваемый увидел женщину, подбежал к ней и рывком сдернул золотую цепочку стоимостью 183 тысячи тенге. На следующий день, придерживаясь того же преступного плана, возле одной из школ города он сорвал цепочку за 150 тысяч тенге с другой женщины. На сегодняшний день речь идет о шести грабежах, совершенных в отношении пожилых женщин по идентичному сценарию, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Со слов задержанного, на преступления его толкнули финансовые проблемы. Суд постановил взять его под стражу.

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