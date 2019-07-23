Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полиция Павлодара задержала грабителя, срывавшего цепочки с женщин

Со слов задержанного, на преступления его толкнули финансовые проблемы.

Фото : николаев.сити.укр23 июля 2019, 18:14

Преступник выбирал одиноких женщин на безлюдных улицах, срывал цепочку и убегал. Потерпевшие не успевали запомнить лицо грабителя, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, полицейские установили и задержали 23-летнего подозреваемого в серии грабежей.

- Находясь во дворе дома по улице Гагарина, днем подозреваемый увидел женщину, подбежал к ней и рывком сдернул золотую цепочку стоимостью 183 тысячи тенге. На следующий день, придерживаясь того же преступного плана, возле одной из школ города он сорвал цепочку за 150 тысяч тенге с другой женщины. На сегодняшний день речь идет о шести грабежах, совершенных в отношении пожилых женщин по идентичному сценарию, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Со слов задержанного, на преступления его толкнули финансовые проблемы. Суд постановил взять его под стражу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты