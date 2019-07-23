Воспринимаю назначение как огромную честь и ответственность - Аида Балаева

Буду прилагать все усилия, чтобы оправдать огромное доверие со стороны Главы государства.

Новый помощник президента Аида Балаева прокомментировала свое назначение, сообщает Zakon.kz.

Указ Главы государства – это важный практический шаг по укреплению диалога с населением, - считает Аида Балаева.

- Понимаю всю ответственность и значимость новой структуры, призванной расширить возможности прямого диалога общества и государства, работа над выработкой рекомендаций по системному решению проблем волнующих граждан.

Это предполагает тесное взаимодействие со всеми институтами гражданского общества, регионами и государственными органами.

Так что со сферой внутренней политики не прощаюсь, а наоборот буду активно использовать весь накопленный опыт в своем новом статусе.

Всегда воспринимаю любое назначение на государственной службе как огромную честь и ответственность.

Буду прилагать все усилия, чтобы оправдать огромное доверие со стороны Главы государства.

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