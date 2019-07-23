Как БРК поддерживает казахстанских экспортеров

Развитие конкурентоспособной экономики во многом зависит от развития экспортного потенциала государства.

Недавнее выступление главы государства на расширенном заседании Правительства, где г-н Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость развивать и усложнять структуру отечественного экспорта, поспособствовало активизации ряда государственных органов в данном направлении. Так, в Мангистауской области при поддержке Управления индустриально-инновационного развития региона прошел семинар на тему "Меры государственной поддержки несырьевого экспорта". Представители АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек"), главного института развития, стимулирующего привлечение иностранных и внутренних инвестиций в экономику страны, приняли участие в мероприятии. В частности, старший банкир Дирекции по работе с клиентами Владимир Ли рассказал местным бизнесменам и предпринимателям о существующих у Банка инструментах поддержки экспорта.

БРК, будучи оператором реализации Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 - 2019 годы (далее - программа "Нұрлы жол") по направлению "поддержка отечественных экспортеров", за период с 2015-ого по 1 квартал 2019 года поддержал 17 предприятий на сумму 360,8 млрд тенге. Как следствие, благодаря данной финансовой помощи БРК, на зарубежные рынки экспортировано отечественной продукции на сумму более 452 млрд тенге.

- Мандат Банка включает в себя содействие устойчивому развитию и диверсификации экономики Казахстана. Для качественного выполнения своих задач в Банке существует широкий спектр инструментов: среднесрочное и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов, лизинг и торговое финансирование, финансирование проектов и оборотного капитала, межбанковское кредитование банков Казахстана и банков-нерезидентов. Особое внимание в БРК уделяется и экспортному финансированию. К примеру, в августе прошлого года мы снизили ставку финансирования в рамках поддержки несырьевого экспорта по Программе "Нурлы Жол". Конечная ставка вознаграждения для заемщиков составила не более 8% годовых в тенге, - подчеркнул Владимир Ли.

Действительно, развитие конкурентоспособной экономики во многом зависит от развития экспортного потенциала государства. Необходимо системно выстраивать торговую политику, искать новые и расширять действующие рынки сбыта. Более того, как отметил президент Токаев, важно не только увеличивать объёмы, но и "усложнять" корзину экспортируемых товаров. По официальным данным, на сегодняшний день более 70% отечественного экспорта составляет продукция добывающей промышленности. Банк Развития, в свою очередь, развивает инфраструктуру и промышленность в сфере обработки сырья, тем самым содействует диверсификации экономики Казахстана. Так, за все время существования Программы поддержки партнеры БРК, экспортирующие свою продукцию на международные рынки, выплатили в казну около 30 млн тенге в виде налоговых отчислений. Стоит отметить, что в копилке проектов БРК находятся также и 6 экспортеров пищевой промышленности: это ТОО "RG Brands Kazakhstan", АО "Баян-Сулу", ТОО "Маслодел", АО "Шымкентмай", ТОО "Молпродукт" и ТОО "ПК "Сей-Нар".

Напомним, согласно условиям, предоставляемого предэкспортного финансирования в рамках Программы, возобновляемая кредитная линия должна предоставляться на цели приобретения сырья и материалов для производства готовой продукции с последующим экспортом, целевой отраслью должна быть обрабатывающая промышленность, также необходимо наличие экспортного контракта.

Условия финансирования экспортной операции:

минимальная сумма займа – 1 млрд тенге;

валюта займа – тенге

срок кредитования составляет от 1 года до 3 лет.

Условия финансирования экспортной операции:

сумма кредита – от 3 млн долларов США,

валюта финансирования – доллары США, евро, российский рубль,

срок займа – до 10 лет.

Юридические лица, заинтересованные в экспортном финансировании, могут обращаться в Дирекцию БРК по работе с клиентами по следующим контактным данным: +7 7172 79 26 11 (Владимир Ли, Динара Рскельдина, Ербол Салимбаев).

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