В этом году в нем приняли участие 17 бригад скорой помощи со всех регионов Казахстана, а также пять команд из приемных отделений стационаров. Для определения лучших были разработаны пять различных ситуаций.

23 июля завершились IV республиканские соревнования бригад скорой медицинской помощи и приемных отделений стационаров. Победителем стала команда из города Нур-Султан. Второе место заняли специалисты из Шымкента, Павлодарская команда заняла почетное третье место, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Среди команд приемных отделений первое место заняла команда из г. Алматы (Городская клиническая больница №4). Приз зрительских симпатий достался команде из Алматинской области.

В этом году в нем приняли участие 17 бригад скорой помощи со всех регионов Казахстана, а также пять команд из приемных отделений стационаров. Для определения лучших были разработаны пять различных ситуаций. Участники прошли клинические станции по оказанию неотложной помощи. Для каждого задания была подготовлена клиническая станция, максимально приближенная к реальным условиям, с использованием манекенов и стандартизированных пациентов. Судьи оценивали работу по качеству и скорости оказываемой экстренной помощи. На следующий год планируем провести данное мероприятие на международном уровне, пригласив команды для участия из разных стран. На данное мероприятие были приглашены эксперты из Италии и Германии в качестве судей.

Читайте также: Новые технологии, подходы и оборудование показали на соревнованиях бригад скорой помощи

- В рамках поручения Елбасы в текущем году будет реализована лизинговая программа по закупу 800 единиц санитарного транспорта, соответствующих лучшим международным стандартам. Благодарю коллег за участие! Благодарю службу 103 за нелегкий труд, ежедневный вклад во благо населения нашей страны! По-моему мнению работа в службе 103 – это одна из самых престижных направлений среди всех профессий! Проведение подобных соревнований бригад скорой медицинской помощи способствует не только активному обмену опытом и эффективной организации службы скорой медицинской помощи, но и формированию командного духа, что очень важно в росте профессионализма медиков! – заключил Елжан Биртанов.

Читайте также: Уверен, что работа на скорой помощи является одной из самых престижных - Биртанов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!