Работника СТО в Кокшетау подозревают в угоне Land Cruiser клиента
Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения, опросили работников и других клиентов.
Фото : pro-consulting.ua23 июля 2019, 19:20
В Кокшетау с территории СТО угнали внедорожник Land Cruiser, передает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.
Как рассказали в ведомстве, заявление владельца внедорожника о похищении автомашины поступило в управление полиции города Кокшетау 22 июля. По словам потерпевшего, находящаяся на ремонте автомашина марки Land Cruiser была угнана с территории одного из СТО областного центра.
- Незамедлительно полицейскими были приняты меры по розыску транспортного средства. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения, опросили работников и других клиентов СТО. 22 июля сотрудниками полиции по подозрению в угоне автомашины был задержан один из работников этого же СТО, 22-летний местный житель, - рассказали в ведомстве.
Как было отмечено, в настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 200 УК РК (угон). Автомашина возвращена законному владельцу.
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