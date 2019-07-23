WhatsApp стал доступен на кнопочных телефонах

Приложение можно загрузить на устройства, обладающие 256 либо 512 МБ оперативной памяти.

Мессенджер WhatsApp официально появился на KaiOS — мобильной операционной системе, которая устанавливается на дешевые кнопочные телефоны, такие как Nokia 8110, сообщает Вести.Ru.

Приложение можно загрузить на устройства, обладающие 256 либо 512 МБ оперативной памяти. А начиная с III-го квартала этого года WhatsApp будет предустанавливаться на некоторые новые мобильники с KaiOS.

Возможности KaiOS-версии мессенджера, однако, не так широки, как на Android и iOS, — пока там можно только переписываться. Функция голосовых и видеозвонков будет добавлена позднее.

Ранее WhatsApp можно было воспользоваться исключительно на отдельных устройствах с KaiOS — в частности, на модели JioPhone, которая вышла в Индии в сентябре 2018-го, и на Nokia 8110 в апреле этого года (опять же, только в Индии). Глобальный релиз сделает программу, принадлежащую Facebook, доступной на миллионах "неумных" телефонов по всему миру.

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