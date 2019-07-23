Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

WhatsApp стал доступен на кнопочных телефонах

Приложение можно загрузить на устройства, обладающие 256 либо 512 МБ оперативной памяти.

Фото : Itc23 июля 2019, 19:38

Мессенджер WhatsApp официально появился на KaiOS — мобильной операционной системе, которая устанавливается на дешевые кнопочные телефоны, такие как Nokia 8110, сообщает Вести.Ru.

Приложение можно загрузить на устройства, обладающие 256 либо 512 МБ оперативной памяти. А начиная с III-го квартала этого года WhatsApp будет предустанавливаться на некоторые новые мобильники с KaiOS.

Возможности KaiOS-версии мессенджера, однако, не так широки, как на Android и iOS, — пока там можно только переписываться. Функция голосовых и видеозвонков будет добавлена позднее.

Ранее WhatsApp можно было воспользоваться исключительно на отдельных устройствах с KaiOS — в частности, на модели JioPhone, которая вышла в Индии в сентябре 2018-го, и на Nokia 8110 в апреле этого года (опять же, только в Индии). Глобальный релиз сделает программу, принадлежащую Facebook, доступной на миллионах "неумных" телефонов по всему миру.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты