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Наказаны участницы драки в автобусе Атырау

Полицейские в ходе проверочной работы установили личности "героев" конфликта.

Фото : YouTube23 июля 2019, 20:00

В Атырау к ответственности привлечены кондуктор автобуса и жительница города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП Атырауской области.

В соцсетях была опубликована видеозапись конфликта между кондуктором и женщиной в одном из маршрутных автобусов Атырау.

Полицейские в ходе проверочной работы установили личности "героев" конфликта.

Оба гражданки привлечены к административной ответственности по ст. 434 КоАП РК, им наложен штраф в размере 8838 тенге.

Видео: ДП Атырауской области


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