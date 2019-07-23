Наказаны участницы драки в автобусе Атырау
Полицейские в ходе проверочной работы установили личности "героев" конфликта.
Фото : YouTube23 июля 2019, 20:00
В Атырау к ответственности привлечены кондуктор автобуса и жительница города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП Атырауской области.
В соцсетях была опубликована видеозапись конфликта между кондуктором и женщиной в одном из маршрутных автобусов Атырау.
Полицейские в ходе проверочной работы установили личности "героев" конфликта.
Оба гражданки привлечены к административной ответственности по ст. 434 КоАП РК, им наложен штраф в размере 8838 тенге.
Видео: ДП Атырауской области
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