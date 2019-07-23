Четверо детей погибли в пожаре в детском лагере в Хабаровском крае

Сгорели 20 из 26 палаток.

22 июля около 20:37 мск в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае произошел пожар, передает ТАСС.

В результате инцидента погибли четыре ребенка. ГУ МЧС по региону сообщило, что всего на месте находилось 189 детей.

Площадь пожара составила около 240 кв. м. Сгорели 20 из 26 палаток, шесть пострадали от огня.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что работники базы пытались сами тушить пожар и вызвали пожарных только, когда у них не получилось его ликвидировать своими силами.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту гибели ребенка 2008 года рождения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!