1,5 миллиарда - экс зампреда КУИС судят за хищение баснословной суммы

Суд вынесет приговор в ближайшие дни.

23 сентября в Уральске прокуроры попросили признать виновным по статье "Халатность" бывшего зампредседателя Комитета уголовно-исполнительной системы Бекболата Туремуратова. Его, директора подрядной фирмы и эксперта из госэкспертизы обвинение считает ответственными за так и недостроенный следственный изолятор, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Резонансный судебный процесс с баснословной суммой ущерба в полтора миллиарда тенге подходит к концу.

– Барабошко с целью хищения бюджетных средств путем обмана решил осуществить строительство всего объекта из силикатного кирпича вместо керамического. В суде Барабошко и Туремуратов обосновывают свое решение тем, Ваша честь, что в городе Уральск отсутствует завод по изготовлению керамического кирпича, и тем, что в проектно-сметной документации нет транспортных расходов, - говорит государственный обвинитель Валентина Искалиева.

СИЗО на 1 500 мест решили построить в Уральске шесть лет назад. Тогда стоимость оценили в 5 миллиардов. Однако работы затянулись на годы, а сумма за это время выросла почти в два раза.

Проверки выявили, что строится здание из материалов значительно дешевле заявленных в смете. Строительство контролировал Бекболат Туремуратов, который тогда возглавлял региональный департамент КУИС. В марте, уже будучи заместителем председателя Комитета уголовно-исполнительной системы, он был задержан. В тот же день в полицию доставили и директора фирмы "Бура-Строй". Позже на скамье подсудимых к ним присоединилась эксперт Сергазина. Ей прокуроры попросили назначить три года лишения свободы условно за ненадлежащее выполнение экспертных работ. Подрядчика Барабошко – к восьми годам колонии за мошенничество, а Туремуратова признать виновным по статье "Халатность" и… отпустить по амнистии.

Суд вынесет приговор в ближайшие дни.

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