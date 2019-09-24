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Полиция задержала наркоторговца, развозившего гашиш на велосипеде

Сейчас оперативники устанавливают возможных сообщников и канал поставки.

Фото : new-variant.ru24 сентября 2019, 00:38

В Алматинской области задержали предприимчивого наркоторговца. Он организовал доставку гашиша на дом. Товар по своим клиентам он развозил на велосипеде. Полицейские сделали контрольную закупку. На пробу задержанный привез сразу несколько свертков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Дома у 41-летнего мужчины правоохранители нашли целый склад наркотических веществ. Товар задержанный хранил в небольшом сарае. Наркотики были расфасованы и аккуратно упакованы. Полицейские изъяли 7 с половиной килограммов гашиша и почти 9 килограммов марихуаны. Объяснить их происхождение наркоторговец не смог. Сколько уже успел сбыть, говорить отказался. Сейчас оперативники устанавливают возможных сообщников и канал поставки наркотиков.


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