Мальчик получил тяжелые ожоги в пожаре на севере Казахстана

Также сильно пострадала его мать.

В Северо-Казахстанской области супруги и их пятилетний сын получили тяжелые ожоги в пожаре, за их жизнь борются врачи, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента по ЧС.

В ведомстве рассказали, что 23 сентября на пульт пожарной части №11 села Пресновка Жамбылского района в 16 часов 51 минуту поступило телефонное сообщение о том, что по адресу село Благовещенка по улице Муканова, 10 горит жилой дом.

- К месту вызова выехал дежурный караул части. По прибытию в 16 часов 56 минут было установлено, что горит веранда двухквартирного жилого дома, а также идет дым с чердака крыши. Огнеборцы вместе с личным составом прибывшего добровольного пожарного формирования ТОО "Атаменкен-Агро" приступили к тушению пожара, - рассказали в ДЧС.

В результате пожара доставлены в центральную районную больницу три человека: мужчина 1990 года рождения получил термический ожог 20-29% тела, его супруга 1990 года рождения получила термический ожог 40-49% тела, их сын 2014 года рождения получил термический ожог 40-49% тела. Состояние у всех пострадавших тяжелое.

- В результате пожара повреждены стены веранды, потолочное перекрытие. Общая площадь пожара 8 квадратных метров. Спасена одна часть двухквартирного жилого дома и хозпостройки. Пожар полностью ликвидирован в 17 часов 30 минут. Причина и ущерб устанавливаются, - отметили в ДЧС.

К слову, сотрудниками органов гражданской защиты с владельцем дома проводился инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности в феврале этого года.

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