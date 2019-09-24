Плечо помощи: как лечат один из самых крупных суставов тела

Плечевой сустав – один из сложных и самых крупных суставов организма.

Подставить плечо, опереться о плечо – на разговорном языке эта часть нашего тела давно ассоциируется с прочностью, опорой, надежностью. Но вопреки образным выражениям, плечо, а точнее плечевой сустав, не так сложно и повредить в результате вывиха или разрыва сухожилий.

Травматолог-ортопед Президентской клиники Аскар Баймухаметов рассказывает том, насколько надежно человеческое плечо на самом деле и как восстанавливают его функцию в нашей Больнице.

История плеча

Плечевой сустав – один из сложных и самых крупных суставов организма. Все дело в том, что на него приходится очень большой объем движений, благодаря чему мы можем сгибать, разгибать, разводить и сводить, а также вертеть руками. Все эти телодвижения мы выполняем каждый день, и даже не задумываемся, что делаем это с помощью плечевого сустава. До тех пор пока мы не столкнемся с его патологией или травмой.

Существует немало заболеваний и повреждений, связанных с плечевым суставом. На первом месте - вывихи травматического характера, за ними - разрывы сухожилий плеча.

Здесь углубимся в детали. Плечевой сустав состоит из четырех больших сухожилий, которые крепят или соединяют кости: это сухожилия подлопаточной мышцы, надостной мышцы, подостной мышцы, малой круглой мышцы – их еще называют ротаторными, то есть вращательными, сухожилиями манжета плеча. Благодаря этим сухожилиям мы плавно и безболезненно можем двигать руками и плечами.

Соответственно, когда повреждается один из указанных сухожилий, у человека возникают боли, двигать суставом становится труднее. Все эти признаки говорят о нарушении функции плеча.





Лечение плеча

Сегодня мы предлагаем лечение повреждений и травм плеча с помощью арстроскопии. Это малоинвазивный способ, манипуляция без крупных разрезов, которую мы выполняем через маленькие проколы в области сустава.

С помощью остроконечного скальпеля мы делаем прокол кожи диаметром максимум пол сантиметра. Через этот прокол в полость сустава или в пространство над суставом мы сначала вставляем инструмент-тракар. Им заполняем область водой для лучшей визуализации и маневренности действий.

Во время второго и третьего проколов мы вводим инструмент с камерой для того, чтобы видеть весь процесс операции внутри сустава, и инструмент для манипуляций. Им мы сшиваем, удерживаем, делаем проколы, устанавливаем специальные фиксаторы в головку плечевой кости. Таким образом, мы фиксируем и потом пришиваем этим инструментом поврежденную часть плечевого сустава.

В результате операции пациент не только выходит с пролеченным плечом: на месте манипуляции не остается шрамов, а процесс заживления проходит быстро, что значительно уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений, Он составляет всего 0,1% в сравнении с открытыми вмешательствами.

Реабилитация

Как известно, операция – только одна сторона вопроса: важный процесс начинается после нее, так как восстановление сустава также зависит и от грамотной профессиональной реабилитации. Это то, что мы также предлагаем в нашей Больнице: хирурги травматологи-ортопеды Президентской клиники тесно взаимодействуют с врачами Центра реабилитации и восстановительного лечения. Здесь с нашими пациентами работают реабилитологи, физиотерапевты и специалисты лечебной физкультуры, помогая им быстро и безболезненно снова вернуться к полноценной жизни, в которой много движения.

Стоимость операции – от 150 тысяч тенге.

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