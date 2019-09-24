Мокрый снег и дождь прогнозируют на вторник

Местами ветер, очень сильный порывистый ветер сохранится в северных регионах РК.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами гроза, туман, на севере возможен град, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ветер, очень сильный порывистый ветер сохранится в северных регионах РК.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, местами возможен град. В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более. В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15 м/с, ночью и утром – туман. В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветер 15-20 м/с. В Жамбылской, Западно-Казахстансой областях местами ожидается туман. В Атырауской области местами ожидаются туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области при грозе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, преимущественно ясно.

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Прогноз погоды на 24 сентября.

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