Казахстан сыграл вничью с Россией

В Астрахани проходит "Кубок Каспия".

Казахстанские мастера футзала выступают на товарищеском турнире "Кубок Каспия". Соревнование, в котором участвует 4 сборные, полно сюрпризов, передает Zakon.kz.

Причастными к этим сенсациям являются казахстанцы. Если в первом туре они проиграли сборной Ирана, то вот втором матче с командой хозяев - сборной России, одной из лучших в мире, наши минщики вырвали ничью - 1:1.

Россияне открыли счет благодаря голу Артема Антошкина, ответный мяч под самый конец встречи забил игрок нашей сборной Арнольд Кнауб.

В интервью сайту Ассоциации мини-футбола России главный тренер сборной наших северных соседей заявил, что матчи с Казахстаном всегда проходят напряженно.

- Казахстан цепко играет в обороне, действует «в корпус», не дает разгоняться. Сложно проявлять себя в скоростной манере, игра ломается на отрезки с подключением Игиты. Казахстан – неприятный соперник вообще для всех. Сегодня моментов было немного, один момент мы смогли реализовать. В концовке надо было достоять, но допустили ошибку и пропустили. Ничего страшного, на то это и товарищеский турнир, чтобы во встречах с сильными соперниками увидеть свои слабости и ликвидировать их до старта квалификации к Чемпионату мира, - заявил Скорович.

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