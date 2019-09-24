Назарбаев о Казахстане: Это успешный пример межэтнического согласия

В контексте происходящих событий в мире Казахстан может служить успешным примером межэтнического согласия и толерантности.

На 4-м совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство" Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил особые успехи Казахстана в межэтническом согласии внутри страны, передает корреспондент Zakon.kz.

- В контексте происходящих событий в мире Казахстан может служить успешным примером межэтнического согласия и толерантности, - сказал он.

В то же время, по его словам, особо значим поэтапный переход казахского языка на латиницу, чтобы объединиться с мировой культурой.

- Тысячи молодых людей наших прошли обучение в лучших университетах мира за счет государства по специальной объявленной мной программой "Болашак" с 1993 года. Теперь десятки тысяч из них вернулись и работают у нас в стране, - подчеркнул Елбасы.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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