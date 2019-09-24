Назначен председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК

Им стала Бимендина Гульжахан Амангельдиевна.

Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан Бимендина Гульжахан Амангельдиевна назначена на должность председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК, передает Zakon.kz.

Гульжахан Бимендина родилась 15 октября 1969 года. В 1996 году окончила Государственный университет по землеустройству в г. Москва.

Трудовую деятельность начала в 1996 году в структуре Комитета по земельным отношениям и землеустройству Северо-Казахстанской области. Занимала должности главного специалиста, инженера-землеустроителя, председателя районного комитета, начальника отдела, заместителя председателя областного комитета, начальника управления, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции.

В 2012 году была назначена на должность ответственного секретаря Агентства РК по управлению земельными ресурсами.

В 2013-2014 годы — директор Департамента регулирования сферы земельных отношений и геодезии Министерства регионального развития.

В 2014-2016 годы работала заместителем директора Департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК.

С июня 2016 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

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