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Прямой эфир ПРАВМЕДИА: Допрос и очная ставка

Ведущий – Адвокат Александр Лисиченко, более 20 лет практики.

Фото : openpolice.ru24 сентября 2019, 11:00

Смотрите прямую трансляцию эфира ПРАВМЕДИА "Допрос и очная ставка. Основания. Порядок проведения. Особенности".

Мы расскажем что делать, если вас вызвали на допрос, как подготовиться и как вести себя в процессе допроса.

А еще вы узнаете:

- в чем отличие допроса от других видов взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов;

- каков порядок вызова на допрос;

- что такое протокол допроса и почему важно проверить, чтобы он был правильно оформлен;

- какие права есть у допрашиваемого лица;

- в чем особенности проведения очной ставки;

- показания, которые признают недопустимым доказательством.

Обо всем этом и не только расскажет ведущий вебинара Александр Лисиченко, адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов с общим стажем юридической практики более 20 лет, из них более 6 лет работает адвокатом, автор ряда статей по уголовному и уголовно-процессуальному праву, спикер вебинаров ПРАВМЕДИА.


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