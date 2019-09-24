Прямой эфир ПРАВМЕДИА: Допрос и очная ставка
Ведущий – Адвокат Александр Лисиченко, более 20 лет практики.
Смотрите прямую трансляцию эфира ПРАВМЕДИА "Допрос и очная ставка. Основания. Порядок проведения. Особенности".
Мы расскажем что делать, если вас вызвали на допрос, как подготовиться и как вести себя в процессе допроса.
А еще вы узнаете:
- в чем отличие допроса от других видов взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов;
- каков порядок вызова на допрос;
- что такое протокол допроса и почему важно проверить, чтобы он был правильно оформлен;
- какие права есть у допрашиваемого лица;
- в чем особенности проведения очной ставки;
- показания, которые признают недопустимым доказательством.
Обо всем этом и не только расскажет ведущий вебинара Александр Лисиченко, адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов с общим стажем юридической практики более 20 лет, из них более 6 лет работает адвокатом, автор ряда статей по уголовному и уголовно-процессуальному праву, спикер вебинаров ПРАВМЕДИА.
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