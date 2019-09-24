Назарбаев назвал вещи, на которые мировому сообществу следует обратить внимание

Например, нужно сформировать единый список террористических организаций.

На 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство" Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал вещи, на которые мировому сообществу следует обратить пристальное внимание, передает корреспондент Zakon.kz.

- Следует сплотить ряды внутри межпарламентского сообщества и повысить эффективность совместной работы на законодательном тренде. Большой пласт деятельности лежит в части гармонизации правовых актов, также важно разработать общее определение терроризма, сформировать единый список террористических, экстремистских организаций, организованных международных преступных группировок, - сказал он.

Также Елбасы добавил, что видится актуальной работа по разработке правовой базы при переходе мировой экономики в новую цифровую эпоху, эру искусственного интеллекта.

- Следует поставить законодательный заслон продаже наркотиков через интернет с использованием электронных и криптокошельков. Одновременно необходимо не поддаваться соблазну политизировать международный парламентаризм, к примеру, исключая из диалога те или иные государства. Согласитесь, что это контрпродуктивно, - заключил Назарбаев.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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