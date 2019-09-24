Грузовик снес автобус в столице Казахстана, есть пострадавшие
Грузовик, хоть находился на второстепенной улице, не пропустил маршрутный автобус № 64.
Фото : zhaloby_astanа24 сентября 2019, 11:04
Жуткое ДТП с участием грузовика и автобуса произошло в столице страны, передает Zakon.kz.
Как рассказали в столичном Департаменте полиции, 23 сентября около 15.00 часов водитель 1997 года рождения, управляя грузовиком марки Howa, следовал по второстепенной дороге А-187 со стороны улицы Байркум. На перекрестке с улицей Мустафа Кемаль грузовик, хоть находился на второстепенной улице, не пропустил маршрутный автобус № 64 и допустил столкновение с ним.
- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажиры маршрутного автобуса. В городскую больницу обратились 22 пассажира, после оказания медицинской помощи они были отпущены. Водитель автобуса госпитализирован. Проводится расследование, - сообщили в полиции.
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