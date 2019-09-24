В Казахстане взялись за работников порноиндустрии

Также ответственность понесут и те, кто незаконно удерживал людей.

В целях предупреждения и выявления фактов торговли людьми, незаконного лишения свободы, вовлечения в занятие проституцией, организации притонов и сводничества, на территории республики органами внутренних дел проведен очередной этап операции "STOP трафик", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 48 таких преступлений, из них 3 факта незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 2 – торговли людьми, 8 – вовлечение в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего 1 и 35 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничество.

В Алматы задержан гражданин Кыргызстана и казахстанка, которые организовали работу 2 порнографических студий, где проводилась онлайн съемка порнофильмов и их трансляция в сети Интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.311 УК (незаконное распространение порнографических материалов).

В Атырауской области задержан местный житель, который в течение двух недель принуждал к занятию попрошайничеством 28-летнюю гражданку Республики Узбекистан. Начато досудебное расследование по ст. 128 УК (торговля людьми).

В ходе операции сотрудниками полиции Северо-Казахстанской области установлен факт вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетней ее родственницей. Данный факт зарегистрирован по ст.134 УК (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией).

Полицейские Житикаринского района Костанайской области задержали местного жителя, который более 5 лет незаконно удерживал в целях трудовой эксплуатации 33-летнего мужчину. Проводится досудебное расследование по ст.126 ч.3 п.2 УК (незаконное лишение свободы с целью эксплуатации).

Оперативными работниками Департамента полиции Акмолинской области задержана 40-летняя администратор банного комплекса, которая за денежное вознаграждение предоставляла клиентам девушек, оказывающих интимные услуги. По данному факту возбуждены уголовные дела в отношении администратора и владельца бани за сводничество и притоносодержание (ст.309 ч.1 УК).

13 административных протоколов выписаны за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества (ст.450 КоАП).

В специальные учреждения органов внутренних дел для установления личности водворено 33 лица, в том числе 13 граждан Казахстана и 20 стран СНГ.

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