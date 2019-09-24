Глава китайского парламента: Мы не пойдем на ущемление интересов своих соседей

Также гость из КНР предложил активизировать культурно-гуманитарные связи и способствовать сближению народов.

Китай ни в коем случае не пойдет на ущемление интересов своих соседей ради собственной выгоды, сказал на совещании парламентариев стран Евразии председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передает корреспондент Zakon.kz.

- Следует активизировать культурно-гуманитарные связи, способствовать сближению народов. Многообразие культур - это не только яркая черта евразийского континента, но и его неиссякаемое достояние. Важно поддерживать взаимное заимствование, уважать друг друга, жить в мире и согласии, продвигать сотрудничество в сферах культуры, образования, туризма , спорта, СМИ и молодежи, - сказал Ли Чжаньшу.

Он напомнил, что нынешний год ознаменован 70-летием образования КНР, которая за это время под руководством компатрии Китая неустанными усилиями "оставил в истории человечества китайское чудо".

- Развитие Китая - путь к миру. Мы ценим и защищаем мир, выстраиваем равные и дружеские отношения со всеми странами. Мы выступаем против давления и травли, мы уважаем независимость каждой страны в не зависимости от того большие они или маленькие, богатые или бедные, - добавил выступающий.

По его словам, развитие Китая это путь сотрудничества, который тесно связывает свое развитие с развитием всех стран мира.

- Китай ни в коем случае не пойдет на ущемление интересов других , тем более своих соседей , ради собственной выгоды. Мы твердо руководствуемся принципом открытости, активно участвуем в экономической глобализации, отказываемся от замкнутых и исключительных блоков. Распахнувшиеся китайские двери никогда не захлопнутся. Поезд китайского развития открыт для всех наших партнеров, - заключил Ли Чжаньшу.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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