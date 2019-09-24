КПО приняла участие в казахстанско-итальянском бизнес-форуме

В работе форума участвовали также представители министерства энергетики Республики Казахстан, Посольства Италии в РК, ассоциации KAZENERGY, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и др.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) приняла участие в работе “Казахстанско - Итальянского бизнес форума: двустороннее сотрудничество в нефтегазовой отрасли", передает Zakon.kz.

В работе форума участвовали также представители министерства энергетики Республики Казахстан, Посольства Италии в РК, ассоциации KAZENERGY, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", ассоциации KazService, компаний "КазМунайГаз", Эни, ТШО, NCOC, а также казахстанских и итальянских малых и средних предприятий нефтегазовой сферы.

Заместитель генерального директора КПО Марат Каримов представил участникам форума обзор производственной деятельности компании, реализации проектов продления добычи Карачаганакского месторождения, достижений КПО в развитии местного содержания и социальной инфраструктуры.

- На сегодняшний день общий объем инвестиций акционеров КПО в освоение Карачаганакского месторождения превысил 25 млрд. долларов США и с момента подписания Соглашения о разделе продукции в 1997 году доля местного содержания в закупках КПО превысила 7 млрд. долларов США. На протяжении последних нескольких лет КПО постоянно наращивала местное содержание в своей текущей деятельности и проектах. Данная стратегия распространяется на все сферы деятельности. В результате наших усилий показатели по местному содержанию были повышены с 47% в 2014 году до 60% в 2018 году,- отметил Марат Каримов.

КПО активно поддерживает индустриальные программы Казахстана по развитию отечественных компаний и реализует целый ряд инициатив, способствующих сотрудничеству иностранных и местных поставщиков товаров и услуг, обеспечивая возможность их взаимной интеграции и передачи передовых технологий с целью вовлечения отечественных компаний в более сложную производственную деятельность, а также обеспечивая передачу "ноу-хау" в индустриальный сектор Республики Казахстан.

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