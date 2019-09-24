"У нас было соглашение". Головкин поражен поступком "Канело"

Никто не понимает, почему он так поступил - Головкин.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал следующий бой Сауля "Канело" Альвареса, в котором он попытает счастья в полутяжелом весе, сразившись против чемпиона мира WBO в этой категории Сергея Ковалева, пишет Sports.kz.

Поединок мексиканца и россиянина состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

- Тебя удивило то, что "Канело" принял решение подняться в весе и сразиться с Сергеем Ковалевым вместо того, чтобы согласиться на третий поединок с тобой?

- Нет, меня это не сильно удивило. Меня удивило то, что у нас была договоренность с DAZN на бой 14 сентября, на мексиканский День независимости. Но он ответил "нет", - вот это было для меня сюрпризом. Никто не понимает, почему он так поступил. Конечно, он хочет биться с Ковалевым. Это их с Сергеем дело, его бизнес-сделка. Я не хочу затрагивать эту тему. Просто я помню, что у нас с "Канело" было соглашение на 14 сентября. Он отказался - ну и ладно, все закончено. Я о нем просто забыл, - поделился с Fight Hub TV Головкин.

А в беседе с SecondsOut Головкин рассказал, что на данном этапе карьеры не задумывается о наличии или отсутствии у него чемпионских титулов.

- Моя цель - оставаться здоровым и зарабатывать много денег (улыбается). Я хочу дарить своим болельщикам хорошее шоу. Сейчас это - моя цель, а не все пояса, потому что в настоящее время бокс является сумасшедшим бизнесом. Пояса - это только для бизнеса. Прямо сейчас я нахожусь выше этого и хочу заключать хорошие сделки, - сказал боксер.

5 октября в Нью-Йорке Геннадий сразится с украинцем Сергеем Деревянченко за вакантные пояса IBF и IBO - оба титула в прошлом принадлежали GGG.

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