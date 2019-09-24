Жителей Усть-Каменогорска просят не выходить на улицу

Специалисты взяли пробы на границе санитарно-защитной зоны горящей городской свалки и жилого сектора, которые показали, что содержание сероводорода в воздухе превысило допустимую норму.

Из-за пожара на полигоне отходов жителей Усть-Каменогорска просят не покидать дома и офисы без надобности, передает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

Специалисты взяли пробы на границе санитарно-защитной зоны горящей городской свалки и жилого сектора, которые показали, что содержание сероводорода в воздухе превысило допустимую норму в пять раз, а формальдегида — почти в 11. По этой причине горожанам стоит воздержаться от прогулок, особенно с детьми, и закрыть дома форточки.

Пожар начался накануне. По официальным данным, огнем охвачено около 1 гектара, но это только по поверхности. Специалисты говорят, что очаги возгорания находятся на глубине 2-3 м. Сейчас никто не может сказать, какие объемы мусора охвачены огнем и какой урон в данный момент наносится атмосфере Усть-Каменогорска.

Подобный пожар происходит не в первый раз.

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