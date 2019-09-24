Нигматулин провел ряд встреч на полях 4-го совещания спикеров стран парламентов Евразии

Нурлан Нигматулин и Карл Бадер высказались за дальнейшее укрепление и межпарламентских контактов.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч на полях 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", которое проходит сегодня в столице Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В ходе встречи с председателем Федерального Совета парламента Австрии Карлом Бадером отмечен конструктивный диалог между двумя странами, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций.

Нурлан Нигматулин и Карл Бадер высказались за дальнейшее укрепление и межпарламентских контактов.

На полях 4-го совещания Председатель Мажилиса провел также переговоры со Спикером Национального Совета Намибии Маргарет Натали Менса-Уильямс, которая представляет на форуме Межпарламентский союз. Это одна из старейших парламентских организаций, которая отмечает в этом году свое 130-летие. Нурлан Нигматулин заверил собеседницу в заинтересованности казахстанских парламентариев расширять сотрудничество с организацией.

Также состоялись встречи со Спикером Федерального Национального Совета ОАЭ Амаль Абдулла Аль-Кубейси, Спикером Национального собрания парламента Пакистана Асадом Кайсером.

Председатель Мажилиса выразил уверенность, что 4-ое совещание спикеров парламентов стран Евразии позволит укрепить доверие и сотрудничество между парламентами стран Европы и Азии.

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