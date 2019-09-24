Казахстан совершил мощный скачок благодаря стабильности – вице-председатель Бундестага ФРГ

Казахстан и Германия являются надежными партнерами, благодаря чему динамично развиваются торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек встретился с заместителем председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Ханс-Петером Фридрихом. Стороны обсудили перспективы развития межпартийного сотрудничества, влияние "новых" медиа на общественно-политическую ситуацию, а также основные направления "перезагрузки" партии Nur Otan, передает Zakon.kz.

Сегодня Казахстан и Германия являются надежными партнерами, благодаря чему динамично развиваются торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. В 2018 году товарооборот между двумя странами вырос на 5,9%, достигнув нового исторического значения в 5,1 млрд. евро. Казахстан считается основным партнером Германии в Центральной Азии, а общий объем двусторонней торговли составляет более 85% от всего объема внешнеторговых операций ФРГ со странами региона.

- На протяжении 70 лет в политической системе Германии царила стабильность. Мы смогли достичь больших экономических успехов. Но времена меняются и сейчас в федеральном собрании у нас шесть фракций. Мы видим, что благодаря политической стабильности за почти 30 лет Казахстан осуществил мощнейший скачок. Люди должны осознавать, что стабильность имеет большую ценность, потому что служит опорой экономике. Я надеюсь, что мы к этому еще вернемся. В целом, в условиях быстроменяющегося мира сегодня перед всеми нами появляются все новые вызовы. К примеру, с развитием технологий необходимо обеспечение правопорядка, морали и этики в цифровой сфере, продвижение традиционных ценностей, - отметил Ханс-Петер Фридрих.

По информации пресс-службы Центрального аппарата, Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек также провел встречу с представителями партии Христианско-демократический союз Германии и Фонда им. К. Аденауэра в Казахстане.

В ходе встречи стороны обсудили процедуру организации и проведения партийных праймериз, которую ХДС успешно применяет в электоральной кампании, активно развивая тем самым внутрипартийную демократию. Состоялся обмен опытом по вопросу выдвижения новых партийных лидеров как в электоральный, так и в межэлекторальный период.

Стоит отметить, что Христианско-демократический союз создан в 1945 году в сложное для Германии время, сумев объединить общество и дав совершенно новый импульс развитию страны. Конрад Аденауэр – федеральный канцлер Германии и первый председатель партии ХДС. Его имя связано с демократическими преобразованиями в Германии, видением европейского единения и ориентацией на социальную рыночную экономику.

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