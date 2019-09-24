Полицейский повесился в Павлодаре: замначальника отстранили от работы

Решение об отстранении заместителя начальника приняли в МВД.

Заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области был отстранен от работы после смерти подчиненного, передает Zakon.kz.

Его подчиненный Руслан Омаров 19 сентября покончил с жизнью самоубийством.

- Досудебное и служебное расследования изначально проводились Управлением собственной безопасности. Но родственниками в социальных сетях было высказано предположение о подозрении одного из руководителей Департамента полиции. В связи с чем по согласованию с прокуратурой по инициативе Департамента полиции все материалы переданы в департамент Агентства по противодействию коррупции, чтобы обеспечить объективность расследования. Решение об отстранении приняли в МВД,- прокомментировал начальник Управления собственной безопасности Департамента полиции Аскар Сергазин.

Тело заместителя начальника отдела полиции Павлодарского района Руслана Омарова обнаружили в гараже, стоящем неподалеку от жилого дома. Ему было всего 35 лет.

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