Елбасы встретился с представителями IV совещания спикеров парламентов стран Евразии

Нурсултан Назарбаев провел встречу со Спикером Меджлиса аш-Шура Омана Халидом Аль-Мауали.

Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с представителями разных стран на полях IV совещания спикеров парламентов стран Евразии, передает Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев провел встречу со Спикером Меджлиса аш-Шура Омана Халидом Аль-Мауали.

В ходе встречи Елбасы указал на заинтересованность Казахстана в укреплении и расширении торгово-экономического сотрудничества с Оманом.

- Мы заинтересованы в развитии отношений между двумя государствами. В виду отсутствия логистики у нас наблюдается низкий объем торговли. Сейчас же мы построили железную дорогу, ведущую от Каспия до Ирана. Теперь у нас появилась возможность для перевоза товаров. Нам необходимо развивать торговлю между нашими государствами, - сказал Первый Президент Казахстана.

Первый Президент Казахстана встретился со Спикером Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия Абдуллой Аль-Шейхом.

В ходе встречи Елбасы выразил признательность Абдулле Аль-Шейху за визит и участие в совещании спикеров стран Евразии.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул дружеский характер отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией. Первый Президент также напомнил, что руководство Саудовской Аравии активно поддерживало нашу страну в первые годы независимости.

- Мы с глубоким уважением относимся к Саудовской Аравии. На заре независимости Ваша страна оказала нам большую поддержку. Мы хорошо помним это, - сказал Елбасы.

Елбасы встретился со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Мун Хи Саном.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана поблагодарил высокого гостя за участие в совещании спикеров стран Евразии.

- Все годы нашей независимости я старался наладить самые теплые отношения с Кореей. У нас есть большая программа экономического сотрудничества. У нас есть «живой мост» между государствами – это 100 тысяч граждан Казахстана корейской национальности. Мы заинтересованы в продолжении экономического и политического сотрудничества, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы также выразил поддержку процессу налаживания диалога между Южной и Северной Кореей.

В свою очередь, Мун Хи Сан подчеркнул высокий уровень проведения текущего совещания спикеров стран Евразии.

- 75 процентов людей мира живут на Евразийском континенте. 60 процентов ВВП всего мира приходится на Евразию. И как вы знаете, восточная граница Евразии – это Республика Корея. А Казахстан находится в сердце этого континента. В первом нашем заседании приняло участие 19 стран, во втором – 27, третьем – 39. В сегодняшнем совещании участвует более 55 стран. И этот прогресс – Ваша заслуга, - сказал спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея.

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