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Токаев в ноябре посетит Кыргызстан с госвизитом

В ноябре в Бишкеке планируется также проведение саммита глав государств ОДКБ.

Фото : МИД РК24 сентября 2019, 16:55

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре посетит с госвизитом Кыргызстан. Об этом 24.kg стало известно во время встречи спикера Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина с торагом Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым в рамках четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии.

В ноябре в Бишкеке планируется также проведение саммита глав государств ОДКБ. Дата уточняется.

Касым-Жомарт Токаев встречался с президентом КР Сооронбаем Жээнбековым 28-29 мая во время визита в Казахстан. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Глава соседней республики пригласил лидера Казахстана посетить Кыргызстан.

Касым-Жомарт Токаев уже был в КР. Он участвовал в заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в Бишкеке всего через пару дней после инаугурации.

В июле 2019 года премьер-министр РК Аскар Мамин сообщал, что Токаев намерен посетить Кыргызстан с госвизитом. На тот момент сроки не уточнялись.


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