Госинспекция по труду приостановила работу восьми объектов Нур-Султана

Материалы по нарушениям на этих объектах сейчас переданы в суд.

Руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда управления контроля и качества городской среды г. Нур-Султана Мурат Шакенов рассказал о проводимой работе по реализации программы "Безопасный труд", направленной на снижение уровня производственного травматизма, профзаболеваний, несчастных случаев на производстве и улучшение условий безопасности труда, передает корреспондент Zakon.kz.

- При акимате г. Нур-Султана действует рабочая группа по вопросам травматизма и зарплаты. В ее состав входят сотрудники прокуратуры, департамента полиции города, департамента госдоходов и инспекции труда. Еженедельно на повестке заслушиваются руководители предприятий, допустившие грубые нарушения трудового законодательства, - сообщил он.

В рамках предупреждения и профилактики производственного травматизма, госинспекторами труда осуществляется приостановление работ на объектах и участках столицы.

- К примеру, за истекший период 2019 г. требованиями инспекторов труда были приостановлены работы на 8 строительных и производственных объектах г. Нур-Султан с передачей материалов в суд, - пояснил Шакенов.

При этом глава отдела уточнил, что строительные объекты приостанавливаются за особо грубые нарушения. К примеру, отсутствие защитных ограждений или имеющиеся открытые проемы. Сначала выдается предписание, после этого работы приостанавливают. В дальнейшем в ходе суда, нарушения, как правильно, устраняют и работы возобновляют.

В свою очередь председатель профсоюзного центра города Нур-Султана Тастанбек Есентаев проинформировал, что с начала этого года на столичных предприятиях пострадало 34 человека.

- В прошлом году за 2018 году - 60 человек пострадали. По Казахстану 1568 в прошлом году пострадали, - указал он.

Есентаев добавил, что благодаря принимаемым мерам по снижению уровня производственного травматизма со стороны акимата в сравнении с предыдущим годом в этом году наметилось уменьшение количества случаев травматизма. На регулярной основе сегодня местными властями проводятся встречи на предприятиях, где разъясняют правила безопасности и охраны труда работников. В текущем году госинспекторами труда проведено 84 профилактических мероприятия с охватом более чем 2000 человек.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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