Аль-Фараби, скорость, "шашки": легковушка перевернула ГАЗель в Алматы

"Помог" ей в этом Mercedes.

На пр. Аль-Фараби в Алматы перевернулась ГАЗель, передает Zakon.kz.

"Помог" ей в этом Mercedes.

Как рассказал водитель ГАЗели, он двигался по пр. Аль-Фараби в западном направлении. Между улицами Мустафина и Торайгырова он почувствовал мощный удар сзади, после чего машина перевернулась. Выйдя наружу, водитель увидел, что у ГАЗели вырван задний мост. Выяснилось, что в него врезался Mercedes.

Остановившиеся очевидцы рассказали, что водитель легковушки "играл в шашки", решил объехать машину, вывернул вправо и врезался в ГАЗель.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "немца", их госпитализировали.

Из-за ДТП в западном направлении по проспекту образовалась пробка - водители снижают скорость, чтобы посмотреть последствия и снять их на телефоны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!