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Грандиозное мероприятие ко Дню бухгалтера от ИС "Параграф"

Помимо праздничной атмосферы и отличного настроения специалисты смогут подготовиться к новшествам 2020 года в законодательной сфере.

Фото : zakon.kz25 сентября 2019, 09:00

Незабываемую встречу для всех тех, кто причастен к профессии бухгалтера, проводит ИС "Параграф" 10 октября в Алматы во Дворце Республики!

Лучшая информационная система для бухгалтеров, давно заслужившая признание и поддержку финансовых работников всей страны, в повседневной работе большей частью общается со своими пользователями в интерактивном режиме.

Но на День бухгалтера, который работники данной сферы традиционно ждут с особым волнением будет организована специальная конференция Параграф "День бухгалтера – 2019", которая поможет им окунуться в невероятную атмосферу праздника, встретиться с единомышленниками в неформальной обстановке, получить незабываемое количество эмоций и ярких впечатлений, приобрести новые знания и друзей!

Помимо праздничной атмосферы и отличного настроения, специалисты смогут подготовиться к новшествам 2020 года в законодательной сфере.

В этом году конференция будет посвящена трем основным темам.

Руководитель управления разъяснительной работы КГД Алматы Айжан Бекеева расскажет обо всех планируемых изменениях в налоговом законодательстве, на которые бухгалтеру будет полезно обратить внимание заранее;

Глава управления администрирования косвенных налогов КГД Алматы Инкар Елубай заострит внимание на практических моментах работы с виртуальным складом, которая вызывает много вопросов;

Профессиональный бухгалтер РК, САР, налоговый консультант 1-ой категории Букина Лариса Александровна проведет экскурс в тему "Налог на добавленную стоимость и ЭСФ".

Встреча пройдет на высоком профессиональном уровне, т.к. соберет лучших представителей бухгалтерской профессии Казахстана!

Все полученные знания бухгалтеры смогут применять в своей работе, сделав ее более эффективной.

Приятным дополнением для участников конференции станет розыгрыш призов и подарков!

Узнать подробную информацию о конференции Вы сможете здесь.

Организаторы мероприятия поздравляют всех казахстанских бухгалтеров с наступающим праздником и искренне желают успехов в труде, заслуженного признания и постоянного профессионального роста!


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