Член ИРГ рассказал работникам предприятия, как отличить приверженцев деструктивных течений

Они отрицают такие понятия, как нация, язык, традиции, обычаи, культура и история народа.

В Алматы активно идет информационно-разъяснительная работа по профилактике религиозного экстремизма, терроризма и радикальной идеологии. Во многих трудовых коллективах, в учреждениях образования, здравоохранения, в молодежной среде проходят встречи, семинары, круглые столы, беседы. Одно из таких мероприятий состоялось на предприятии "Тартып", сообщает Zakon.kz.

Тема встречи была посвящена деструктивным религиозным течениям, представителей которых в южном мегаполисе встречается немало. В основном они находятся на рынках, в торговых домах, на вокзалах, где работают продавцами в торговых точках, реализующих мобильные телефоны и различные аксессуары.

Как отличить членов и лидеров религиозных радикальных сообществ от мусульман, практикующих традиционный ислам, и каковы внешние признаки деструктивных течений - об этом подробно и в доступной форме рассказал известный эксперт, директор ОФ "Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан" Какимжан Бишманов.

- Есть ряд основных отличий приверженцев деструктивных псевдорелигиозных течений и объединений, и мы сегодня об этом и поговорим, - сказал в своем вступительном слове лектор. - Во-первых, в таких приверженцах можно заметить буквализм и искаженное понимание религиозных основ и в первую очередь ислама. Во-вторых, они отрицают такие понятия, как нация, язык, традиции, обычаи, культура и история народа, не желают признавать традиционные установки, национальные ценности и светскость общества. Многие из них отказываются от исполнения своих гражданских обязанностей, не хотят работать, служить в армии и зачастую не пускают детей в школу.

Также приверженцы деструктивных религиозных течений и сект отказываются вакцинировать детей, не дают согласия на переливание крови при медицинских показаниях и так далее. И причина тут одна – таковы у них религиозные воззрения и убеждения. Пытаться их переубедить – занятие зачастую пустое, так как они нетерпимо относятся к любой критике в свой адрес. Они слепо подчиняются только своему лидеру, и следуют только такому вероучению, которое основано на религиозном трактовании именно их лидера. Другие источники вероучений они не признают. Они категорично делят людей на своих и чужих, отчуждаются от окружавших их ранее близких родных, если они не разделяют их религиозных учений, не задумываясь рвут свои прежние социальные связи. Они считают внешний мир злом и в то же время в таких организациях рядовые члены используются для совершения преступлений.

Говоря об этом, спикер подчеркнул, что последователи одиозных лидеров экстремистских группировок для достижения своих целей маскируют свой внешний облик, например, сбривают бороду, меняют стиль одежды, даже говорить начинают по-другому, используя молодежный сленг или нецензурные слова.

Информационно-разъяснительная работа прошла на уровне, работники предприятия слушали очень внимательно. Вывод, прозвучавший в конце лекции, был понятен и убедителен: любая экстремистская деятельность направлена на возбуждение религиозной и национальной вражды и ненависти, на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, поэтому нужно быть бдительными и уметь отличать деструктивные радикальные течения от традиционного в Казахстане ислама.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!