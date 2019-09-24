Открыта продажа билетов на матч "Астана" - "Партизан"

Стоимость билетов варьируется от 1 500 до 12 000 тенге и распределена по категориям в зависимости от сектора стадиона.

Стартовала онлайн-продажа билетов на матч второго тура Лиги Европы ФК "Астана" - ФК "Партизан", который состоится 3 октября 2019 года на стадионе "Астана Арена". Стоимость билетов варьируется от 1 500 до 12 000 тенге и распределена по категориям в зависимости от сектора стадиона.

Итак, билеты 1-ой категории будут стоить 12 000 (двенадцать тысяч) тенге, 2-ой категории – 7 000 (семь тысяч) тенге, 3-ей категории – 4 000 (четыре тысячи) тенге, 4-ой категории – 3 000 (три тысячи) тенге, 5-ой категории – 2 000 (две тысячи) тенге и 6-ой категории – 1 500 (одна тысяча пятьсот) тенге.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Футбольного клуба "Астана" fcastana.kz, сайте ticketon.kz и в киосках "Билеты Астаны", которые расположены во всех крупных торговых центрах столицы. Также за три дня до матча откроются кассы стадиона "Астана Арена".

Отметим, что бесплатно билеты на данный матч получат порядка 1500 детей – это воспитанники спортивных школ, академий и центров, входящих в структуру Президентского профессионального спортивного клуба "Астана".

Кроме того, вход на игру будет свободный для детей до 6 лет, без предоставления места. Для болельщиков-колясочников будут предусмотрены специально оборудованные два сектора - NW и NE бесплатно.

Напоминаем, что на сайте ticketon.kz продолжается продажа абонементов на все три домашние игры "Астаны" в ЛЕ с клубами "Партизан", "АЗ Алкмаар" и "Манчестер Юнайтед". На сегодняшний день уже реализовано более 5 000 абонементов.

Помимо этого, билеты на матчи Лиги Европы разыгрываются во время игр Астаны в КПЛ, а также в Instagram страницах футбольного клуба и Президентского клуба "Астана".

Учитывая регламент УЕФА, ценовая политика на матчи Лиги Европы устанавливается Футбольным клубом "Астана", исходя из коммерческих интересов клуба.

Во избежание перепродаж билетов на матчи Лиги Европы, на покупку установлен лимит – не более пяти билетов в одни руки.

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