Кто сможет воспользоваться налоговой амнистией

Амнистию распространили на новую категорию.

Предприниматели, недоимка у которых образовалась после 1 октября 2018 года, тоже смогут воспользоваться налоговой амнистией. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на КГД Минфина РК.

Налоговая амнистия теперь распространяется и на налогоплательщиков, которыми в период после 1 октября 2018 года представлена дополнительная налоговая отчетность за налоговые периоды до 1 октября 2018 года. Возможностями расширения списка участников налоговой амнистии уже воспользовались 48 налогоплательщиков, у которых списаны пени на сумму 228,8 млн тенге и штрафы на сумму 111,8 млн тенге. Сумма оплаченного основного долга составила 677 млн тенге.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК напоминает, что до конца текущего года в стране проводится налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса.

В рамках налоговой амнистии субъектам малого и среднего предпринимательства списываются пени и штрафы при условии уплаты налогоплательщиком суммы основного долга, который имелся у налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления по работе с задолженностью КГД МФ РК Нагима Нуртазина.

По ее словам, на сегодняшний день 42 114 налогоплательщиков оплатили недоимку на общую сумму 8,0 млрд тенге, которым списаны пени на сумму 2,4 млрд тенге и штрафы на сумму 190,0 млн тенге.

Приказом Министра финансов от 6 августа 2019 года № 829 внесены дополнения в Правила ведения лицевых счетов, утвержденные приказом от 27 февраля 2018 года № 306, в соответствии с которыми налоговая амнистия также распространяется на налогоплательщиков, которым по результатам налоговых проверок начислены налоги за налоговые периоды до 1 октября 2018 года, однако по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка отсутствовала в связи с обжалованием уведомления о результатах проверки или не наступлением срока исполнения уведомления о результатах проверки, сообщила Н.Нуртазина.

Кроме того, налоговая амнистия распространяется также на налогоплательщиков, которыми в период после 1 октября 2018 года представлена дополнительная налоговая отчетность за налоговые периоды до 1 октября 2018 года.

При этом списание пени, начисленной по дополнительной налоговой отчетности, производится только в случае ее неуплаты в срок до 1 июля 2019 года, тогда как уплаченные в указанный срок пени списанию не подлежат.

Так, в рамках расширения круга лиц, в отношении которых применяется налоговая амнистия, на сегодняшний день 48 налогоплательщикам списаны пени на сумму 228,8 млн.тенге и штрафы на сумму 111,8 млн тенге в связи с уплатой основного долга на сумму 677,0 млн тенге.

Нагима Нуртазина привела пример, когда индивидуальным предпринимателем в Костанайской области представлена дополнительная налоговая отчетность за налоговые периоды до 1 октября 2018 года и уплачен основной долг по налогам на сумму 757,1 млн тенге, в связи с чем, налогоплательщику списаны начисленные пени на общую сумму 322 млн тенге.

В другом случае, товариществу с ограниченной ответственностью, зарегистрированному в г. Алматы, по результатам налоговой проверки начислены налоги и пени. При этом по состоянию на 1 октября 2018 года начисленные по акту суммы находились на стадии обжалования. По результатам обжалования уведомление о результатах проверки оставлено в силе и налогоплательщиком произведена уплата основного долга по налогам на сумму 35,5 млн тенге, в связи с чем, в рамках налоговой амнистии товариществу списаны начисленные пени на сумму 13,6 млн тенге.

Налоговая амнистия продлится до конца 2019 года. Налогоплательщиков призывают воспользоваться имеющейся возможностью и погасить основной долг перед государством, что позволит освободиться от начисленной пени и штрафов.

Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по следующей ссылке http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web

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