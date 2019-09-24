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Ряд руководителей полиции Атырауской области подозревают в коррупции

Два руководителя получили 2,5 млн тенге.

Фото : pixabay.com24 сентября 2019, 18:35

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции начало досудебное расследование в отношении начальника автохозяйства Управления тылового обеспечения Департамента полиции по Атырауской области подполковника полиции и его заместителя майора полиции, подозреваемых в получении взятки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 2,5 млн тенге от директора ряда ТОО. Директор перечислил на карточный счет начальника автохозяйства УТО эти деньги за подписание дополнительных соглашений по обслуживанию автотранспорта Департамента полиции на общую сумму 37 млн тенге.

24 сентября в ходе оперативно-следственных мероприятий указанные сотрудники полиции были задержаны при обналичивании данной суммы денежных средств (при личных обысках у начальника автохозяйства УТО изъято 800 тыс. тенге; у его заместителя – 1 млн 200 тыс. тенге).

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.


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