Ребенок выпал с балкона четвертого этажа в Акмолинской области

Как выяснили позже полицейские, ребенок находился дома один.

В Акмолинской области пятилетняя девочка выпала с балкона четвертого этажа, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

24 сентября около 11:30 в дежурную часть Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение о том, что девочка выпала с балкона. Диагноз - "тупая травма грудной клетки". Как выяснили позже полицейские, ребенок находился дома один.

Сотрудники полиции призывают родителей не оставлять детей одних в помещениях с открытыми окнами или балконами. Родители должны помнить, что возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности. Поэтому необходимо максимально обезопасить окружающую среду, в которой находится ребенок, так или иначе, но моментов, когда малыш оказывается без внимания, не избежать.

Для профилактики подобных трагедий сотрудники правопорядка ДП Акмолинской области разрабатывают каждый год иллюстрированные памятки с информацией о том, как уберечь своего ребенка от смертельной опасности. Стражи порядка советует родителям никогда не оставлять маленьких детей без присмотра, отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник, никогда не держать окна полностью открытыми, если дома ребенок.

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