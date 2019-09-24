Менеджер банка обворовывала клиентов в ВКО

Ущерб составил более 1,6 миллионов тенге.

Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности ДП ВКО совместно со службой безопасности одного из банков изобличили сотрудницу банка в краже денежных средств клиентов, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП региона.

Как установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 27-летняя менеджер по банковским картам, используя сведения и доступ к базе данных к банковским картам клиентов, неправомерно регистрировала свой абонентский номер к банковским счетам, а потом через онлайн-банкинг похитила денежные средства клиентов банка.

Ущерб составил более 1,6 миллионов тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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