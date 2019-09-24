Ильин не вошел в топ-10 ЧМ по тяжелой атлетике

Казахстанец Илья Ильин выступает в весе до 96 кг.

Казахстанец Илья Ильин занял 13-е место в весовой категории до 96 килограммов на чемпионате мира-2019 по тяжелой атлетике в Паттайе, передает Vesti.kz.

По сумме двух упражнений Ильин поднял 363 (168+195) килограмма. В рывке казахстанец стал восьмым, завалив третью попытку на 171 килограмм. В толчке Ильин успешно выполнил первый подход, но в двух следующих не смог поднять 200, показав 20-й результат.

Чемпионом же стал китаец Тянь Тао - 410 (180+230) килограммов, "серебро" завоевал катарец Фарес Ибрахим - 402 (178+224), а бронзовым призером стал грузин Антон Плесной - 394 (181+213).

Единственную пока медаль на ЧМ-2019 Казахстану принес Игорь Сон, который завоевал "серебро" в весе до 55 килограммов. Без наград завершили турнир Арли Чонтей (до 55), Нижат Рахимов, Айдар Казов (до 81) и Денис Уланов (до 89). Последним из казахстанцев на помост 26 сентября выйдет Ибрагим Берсанов (до 109).

В женской части Казахстан представляли Зульфия Чиншанло (до 55), которая стала четвертой, и Екатерина Быкова (до 71), занявшая седьмое место.

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