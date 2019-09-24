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Военный врач рассказал о состоянии пострадавших в Арыси военнослужащих

Их перевели в профильные отделения.

Фото : pixabay.com24 сентября 2019, 19:50

Военнослужащих, пострадавших в Арыси, перевели в профильные отделения Военно-клинического госпиталя г. Алматы. Об этом сообщил заместитель начальника военного медицинского учреждения полковник медицинской службы Омаров Галымжан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

По его словам, на сегодняшний день состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Все они переведены в профильные отделения военного госпиталя. После инцидента военнослужащие были оперативно доставлены в медицинское учреждение военной авиацией, что позволило своевременно оказать им необходимую медицинскую помощь, а также способствовало быстрой реабилитации.

21 сентября в ходе ликвидации последствий ЧП и плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арыси) произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту получили осколочные ранения.


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